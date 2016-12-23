В августе компания получила заказ на ремонт здания. Работы фирма начали в сентябре 2016 года, срок сдачи — март 2017 года. Поэтапной сдачи нет, заказчик будет принимать сразу весь объект. Доходы нужно признавать ежеквартально или их можно учесть в первом квартале 2017 года?
Формы по теме
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Доходы надо признавать ежеквартально.
Сроки начала и окончания работ относятся к разным налоговым периодам. Значит, это договор с длительным технологическим циклом. А доходы по таким договорам распределяют между отчетными периодами (п. 2 ст. 271 НК РФ). Подтверждает это и письмо Минфина России от 13.01.14 № 03-03-06/1/218.