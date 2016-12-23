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23 декабря 29 просмотров

Сотрудник решил уволиться по собственному желанию, но за два дня до окончания работы заболел. Вправе ли компания уволить работника во время болезни? И если да, то когда выдать трудовую книжку и надо ли оплачивать больничный?

отвечает:

Компания вправе уволить работника во время болезни. А пособие надо оплатить.

Кодекс не требует продлевать срок увольнения на время болезни, если сотрудник уходит из компании по собственному желанию. Увольнять работника в период нетрудоспособности запрещено только по инициативе работодателя (ч. 6 ст. 81 ТК РФ). Так как работник болеет, работодатель не может сразу выдать ему трудовую книжку. В таком случае в последний рабочий день надо направить сотруднику уведомление. В нем нужно сообщить, чтобы работник пришел за трудовой книжкой или согласился с тем, что работодатель отправит документ по почте (ст. 84.1 ТК РФ).

Что касается больничного листа, то его нужно оплатить. Причем все дни болезни с учетом стажа уволенного работника (ч. 1 ст. 6, ч. 1, 2 ст. 7 Федерального закона от 29.12.06 № 255-ФЗ). Ведь он заболел в период действия трудового договора, а не после даты его расторжения. Поэтому нет оснований ограничивать пособие 60 процентами.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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