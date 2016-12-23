Компания вправе уволить работника во время болезни. А пособие надо оплатить.
Кодекс не требует продлевать срок увольнения на время болезни, если сотрудник уходит из компании по собственному желанию. Увольнять работника в период нетрудоспособности запрещено только по инициативе работодателя (ч. 6 ст. 81 ТК РФ). Так как работник болеет, работодатель не может сразу выдать ему трудовую книжку. В таком случае в последний рабочий день надо направить сотруднику уведомление. В нем нужно сообщить, чтобы работник пришел за трудовой книжкой или согласился с тем, что работодатель отправит документ по почте (ст. 84.1 ТК РФ).
Что касается больничного листа, то его нужно оплатить. Причем все дни болезни с учетом стажа уволенного работника (ч. 1 ст. 6, ч. 1, 2 ст. 7 Федерального закона от