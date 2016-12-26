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26 декабря 16 просмотров

Юрист компании идет в отпуск с последующим увольнением. Нового сотрудника на эту должность уже нашли. Когда он вправе приступить к работе?

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отвечает:

На время отпуска юриста можно заключить срочный договор с новым сотрудником.

Сотрудник вправе уйти в отпуск с последующим увольнением. Числиться в компании сотрудник будет до конца отпуска (ч. 2 ст. 127 ТК РФ , письмо Роструда от 25.05.11 № 1449-6-1). Но работодатель обязан рассчитаться с ним и выдать трудовую книжку в последний день перед отдыхом (ч. 3 ст. 127 ТК РФ). Выходит, что последним днем работы является день, предшествующий дате начала отпуска.

С первого дня отпуска штатная единица, которую занимал работник, считается свободной. А значит, на эту ставку можно принимать нового сотрудника. Но, поскольку предшественник еще не уволен, с новым сотрудником на время отпуска прежнего юриста надо заключить срочный трудовой договор, а затем переоформить контракт в бессрочный.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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