На время отпуска юриста можно заключить срочный договор с новым сотрудником.

Сотрудник вправе уйти в отпуск с последующим увольнением. Числиться в компании сотрудник будет до конца отпуска (ч. 2 ст. 127 ТК РФ , письмо Роструда от 25.05.11 № 1449-6-1 ). Но работодатель обязан рассчитаться с ним и выдать трудовую книжку в последний день перед отдыхом (ч. 3 ст. 127 ТК РФ). Выходит, что последним днем работы является день, предшествующий дате начала отпуска.

С первого дня отпуска штатная единица, которую занимал работник, считается свободной. А значит, на эту ставку можно принимать нового сотрудника. Но, поскольку предшественник еще не уволен, с новым сотрудником на время отпуска прежнего юриста надо заключить срочный трудовой договор, а затем переоформить контракт в бессрочный.

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