На время отпуска юриста можно заключить срочный договор с новым сотрудником.
Сотрудник вправе уйти в отпуск с последующим увольнением. Числиться в компании сотрудник будет до конца отпуска (ч. 2 ст. 127 ТК РФ , письмо Роструда от
С первого дня отпуска штатная единица, которую занимал работник, считается свободной. А значит, на эту ставку можно принимать нового сотрудника. Но, поскольку предшественник еще не уволен, с новым сотрудником на время отпуска прежнего юриста надо заключить срочный трудовой договор, а затем переоформить контракт в бессрочный.
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