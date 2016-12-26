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26 декабря 21 просмотр

Компания направила сотрудника в командировку в Москву. Из города самолеты не летают, поэтому работник поехал на автобусе в аэропорт в Уфу. Но по дороге автобус сломался, и сотрудник опоздал на самолет. Чтобы не отменять поездку, он купил билет на ближайший рейс. Старый билет сдать не получилось. Вправе ли фирма списать стоимость неиспользованного билета и заявить по нему вычет НДС?

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отвечает:

Мы считаем, что вправе. Но не исключены споры с инспекторами.

Расходы на билеты можно списать только после их фактического использования. Такие траты подтверждает посадочный талон. Работник не успел на рейс, а значит, такого документа у него не будет. В то же время изначально компания купила билет для служебной поездки, а сотрудник опоздал на самолет не по своей вине. Для этого можно обратиться к перевозчику и попросить составить письмо, подтверждающее факт и причину задержки автобуса. Если запастись таким документом, то компания обоснует расходы.

Со стоимости проезда компания вправе заявить вычет, если проездной был куплен для деятельности, облагаемой НДС (п. 7 ст. 171 , п. 1 ст. 172 НК РФ). Для вычета достаточно наличия маршрутной квитанции с выделенной суммой налога (письма Минфина России от 30.07.14№ 03-07-11/37594, ФНС России от 21.05.15 № ГД-4-3/8565@). Работник приложит этот документ к авансовому отчету.

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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