Мы считаем, что вправе. Но не исключены споры с инспекторами.

Расходы на билеты можно списать только после их фактического использования. Такие траты подтверждает посадочный талон. Работник не успел на рейс, а значит, такого документа у него не будет. В то же время изначально компания купила билет для служебной поездки, а сотрудник опоздал на самолет не по своей вине. Для этого можно обратиться к перевозчику и попросить составить письмо, подтверждающее факт и причину задержки автобуса. Если запастись таким документом, то компания обоснует расходы.

Со стоимости проезда компания вправе заявить вычет, если проездной был куплен для деятельности, облагаемой НДС (п. 7 ст. 171 , п. 1 ст. 172 НК РФ). Для вычета достаточно наличия маршрутной квитанции с выделенной суммой налога (письма Минфина России от 30.07.14 № 03-07-11 /37594, ФНС России от 21.05.15 № ГД-4-3 /8565@). Работник приложит этот документ к авансовому отчету.

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