Наши сайты
Новогодние подарки!
Журнал, справочная система и сервисы
№1
Январь

В свежем «Главбухе»

Образцы платежек по всем взносам с новыми КБК

Подписка
Новогодние подарки!
№1
26 декабря 78 просмотров

Когда придется перейти на онлайн-кассы?

Формы по теме

отвечает:

До 1 июля 2017 года можно продолжать применять обычную кассу, которая не передает данные в инспекцию. Правда, с 1 февраля 2017 года инспекторы прекратят регистрировать и перерегистрировать кассы старого образца. Поэтому, если хозяйство планирует зарегистрировать ККТ по-старому, нужно успеть до 1 февраля.

Организации на ЕСХН должны перейти на онлайн-ККТ с 1 июля 2017 года. Те компании и предприниматели, которые рассчитываются с покупателями в отдаленных или труднодоступных местностях, вправе не использовать ККТ вовсе (п. 3 ст. 2 Федерального закона от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники…»). Однако по требованию клиента ему выдают документ об оплате. То же касается предпринимателей в местностях, отдаленных от сетей связи. Списки труднодоступных и отдаленных от сетей местностей утверждают региональные власти.

Персональные консультации по учету и налогам

Лучшие ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву. Ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву.



Вопросы и ответы по теме

Статьи по теме





Совет недели

Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Опросы

В вашей компании директор получает зарплату?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно


Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки


Новости компаний

Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка

© ООО «Актион группа Главбух»
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Главбух».
Купить журнал «Главбух» вы можете в издательстве и его филиалах, а также в вашем городе и на почте.