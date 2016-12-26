Когда придется перейти на онлайн-кассы?

До 1 июля 2017 года можно продолжать применять обычную кассу, которая не передает данные в инспекцию. Правда, с 1 февраля 2017 года инспекторы прекратят регистрировать и перерегистрировать кассы старого образца. Поэтому, если хозяйство планирует зарегистрировать ККТ по-старому, нужно успеть до 1 февраля.

Организации на ЕСХН должны перейти на онлайн-ККТ с 1 июля 2017 года. Те компании и предприниматели, которые рассчитываются с покупателями в отдаленных или труднодоступных местностях, вправе не использовать ККТ вовсе (п. 3 ст. 2 Федерального закона от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники…»). Однако по требованию клиента ему выдают документ об оплате. То же касается предпринимателей в местностях, отдаленных от сетей связи. Списки труднодоступных и отдаленных от сетей местностей утверждают региональные власти.