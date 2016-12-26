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26 декабря 63 просмотра

Как перейти на онлайн-кассу?

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отвечает:

Не спешите покупать онлайн-кассу. Сначала выясните, можно ли модернизировать действующие аппараты. Эту информацию можно узнать на сайте ФНС (www.nalog.ru), на сайте производителя ККТ или в центре технического обслуживания.

Если вашу кассу можно модернизировать, снимите ее с учета, а затем обратитесь в центр технического обслуживания или к производителю для модернизации ККТ. Также нужно заключить договор с оператором фискальных данных. Их перечень можно найти на сайте ФНС. И уже через личный кабинет на сайте инспекции зарегистрируйте модернизированную кассу.

Если ваш кассовый аппарат нельзя модернизировать, тогда придется приобрести новую ККТ, заключить договор с оператором фискальных данных и поставить ее на учет в налоговой инспекции

Основное отличие старой кассы от новой в том, что в обычной кассе данные о чеках записываются на ЭКЛЗ, а в онлайн-кассе – фискальный накопитель, через который данные ежедневно передаются в ФНС. Поэтому для работы онлайн-кассы необходим интернет.

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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