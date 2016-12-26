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26 декабря 69 просмотров

Какие штрафы грозят за нарушения сроков перехода на онлайн-кассу?

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отвечает:

Если продолжать использовать старую ККТ или не применять кассовую технику вовсе, вас оштрафуют (ст. 14.5 КоАП РФ). Штраф составит:

  • для должностных лиц хозяйства – от 25 до 50 процентов от суммы расчета с покупателем без кассы, но не менее 10 000 руб.;
  • для организаций – от 75 до 100 процентов от суммы расчета, но не менее 30 000 руб.

За повторное нарушение, если сумма расчетов превысила 1 млн руб., возможна дисквалификация должностных лиц на срок от 1 года до 2 лет. Деятельность предпринимателей и компаний в этом случае могут приостановить на срок до 90 суток.

Если применять ККТ, которая не соответствует установленным требованиям, штраф составит:

  • для должностных лиц – от 1500 до 3000 руб.;
  • для компаний – от 5000 до 10 000 руб.

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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