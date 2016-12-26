Если продолжать использовать старую ККТ или не применять кассовую технику вовсе, вас оштрафуют (ст. 14.5 КоАП РФ). Штраф составит:

для должностных лиц хозяйства – от 25 до 50 процентов от суммы расчета с покупателем без кассы, но не менее 10 000 руб.;

для организаций – от 75 до 100 процентов от суммы расчета, но не менее 30 000 руб.

За повторное нарушение, если сумма расчетов превысила 1 млн руб., возможна дисквалификация должностных лиц на срок от 1 года до 2 лет. Деятельность предпринимателей и компаний в этом случае могут приостановить на срок до 90 суток.

Если применять ККТ, которая не соответствует установленным требованиям, штраф составит: