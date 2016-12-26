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26 декабря 31 просмотр

Как изменятся кассовые чеки онлайн-касс?

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отвечает:

При расчетах на онлайн-кассе покупатель может получить чек как в бумажном, так и в электронном виде. Бумажный чек покупатель сможет проверить через интернет. А электронный чек покупателю по его требованию направят на электронный адрес, или же продавец может отправить ссылку на телефон. Это удобно для бухгалтерии покупателя, так как решает проблему потери кассовых чеков по подотчетным суммам.

Чтобы получить чек электронно, достаточно предоставить продавцу перед покупкой электронный адрес или номер мобильного телефона.

В чеке онлайн-кассы больше обязательных реквизитов. Например, адрес расчета, система налогообложения продавца, адрес электронной почты организации, сайт, на котором можно проверить чек. Также в чеке должно отражаться наименование товара, количество, стоимость с указанием НДС, скидки.

Индивидуальные предприниматели, которые платят сельхозналог или применяют другие спецрежимы (например, упрощенку), вправе не печатать на чеке и не передавать данные о наименовании и количестве товара до 1 февраля 2021 года.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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