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26 декабря 21 просмотр

Как учесть сертификаты, выданные во время рекламной акции?

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отвечает:

Затраты, связанные с выдачей денежных сертификатов, можно учесть как нормируемые рекламные расходы. А доходы надо учесть, если выданные сертификаты не будут погашены.

Если компания выдает сертификаты в качестве призов, в момент выдачи презентов у нее не возникает доходов. А вот расходы возникают. Во-первых, это номинальная стоимость сертификата. Выдавая приз, организация принимает на себя обязательство выплатить предъявителю заранее определенную сумму. Во-вторых, к расходам относится и стоимость изготовления сертификатов. Эти суммы можно рассматривать как расходы на рекламу. Их признают в пределах 1 процента от выручки в том периоде, в котором компания проводила акцию (абз. 5 п. 4 ст. 264 НК РФ). При выплате денег в обмен на сертификаты повторных расходов не возникает. Если же «физики» не предъявят сертификаты к погашению вовремя, то по окончании срока надо признать доходы (п. 18 ст. 250 НК РФ).

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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