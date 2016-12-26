Затраты, связанные с выдачей денежных сертификатов, можно учесть как нормируемые рекламные расходы. А доходы надо учесть, если выданные сертификаты не будут погашены.

Если компания выдает сертификаты в качестве призов, в момент выдачи презентов у нее не возникает доходов. А вот расходы возникают. Во-первых , это номинальная стоимость сертификата. Выдавая приз, организация принимает на себя обязательство выплатить предъявителю заранее определенную сумму. Во-вторых , к расходам относится и стоимость изготовления сертификатов. Эти суммы можно рассматривать как расходы на рекламу. Их признают в пределах 1 процента от выручки в том периоде, в котором компания проводила акцию (абз. 5 п. 4 ст. 264 НК РФ). При выплате денег в обмен на сертификаты повторных расходов не возникает. Если же «физики» не предъявят сертификаты к погашению вовремя, то по окончании срока надо признать доходы (п. 18 ст. 250 НК РФ).