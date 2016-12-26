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26 декабря 44 просмотра

Компания на упрощенке с объектом «доходы минус расходы». В августе приобрела основное средство и сразу же ввела его в эксплуатацию. По договору половину стоимости оборудования фирма оплатила при получении, а оставшуюся часть перечислим в ноябре. В каком периоде учесть расходы?

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отвечает:

Первый платеж надо распределить по отчетным периодам. А второй — можно полностью списать в четвертом квартале.

Компания на упрощенке вправе учитывать расходы на основные средства, которые использует в предпринимательской деятельности (подп. 1 п. 1 ст. 346.16 НК РФ). Но только после фактической оплаты и ввода в эксплуатацию (подп. 4 п. 2 ст. 346.17 НК РФ). Фирма будет оплачивать основное средство частями. В этом случае расходы нужно признавать равномерно в течение года, в котором компания ввела актив в эксплуатацию (подп. 4 п. 2 ст. 346.17 НК РФ, письмо ФНС России от 06.02.12 № ЕД-4-3/1818). То есть платеж за август надо разделить пополам. Половину признать в расходах при расчете аванса за девять месяцев. А вторую часть — учесть при расчете налога за год. Тогда же можно учесть в расходах и вторую оплаченную сумму.

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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