Первый платеж надо распределить по отчетным периодам. А второй — можно полностью списать в четвертом квартале.

Компания на упрощенке вправе учитывать расходы на основные средства, которые использует в предпринимательской деятельности (подп. 1 п. 1 ст. 346.16 НК РФ). Но только после фактической оплаты и ввода в эксплуатацию (подп. 4 п. 2 ст. 346.17 НК РФ). Фирма будет оплачивать основное средство частями. В этом случае расходы нужно признавать равномерно в течение года, в котором компания ввела актив в эксплуатацию (подп. 4 п. 2 ст. 346.17 НК РФ, письмо ФНС России от 06.02.12 № ЕД-4-3 /1818). То есть платеж за август надо разделить пополам. Половину признать в расходах при расчете аванса за девять месяцев. А вторую часть — учесть при расчете налога за год. Тогда же можно учесть в расходах и вторую оплаченную сумму.