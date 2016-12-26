Восстановить налог надо в том квартале, в котором компания вывезла товар за границу. То есть в ноябре.

В статье 170 НК РФ прямо не сказано, что при экспорте товаров надо восстановить НДС. Но такая обязанность следует из других норм кодекса. Компания вправе заявить НДС к вычету, как только примет товар к учету, а также получит от поставщика первичку и счет-фактуру (п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК РФ). Но вычеты по товарам, которые организация отгружает за границу, применяют в особом порядке. Их включают в декларацию, когда компания соберет документы, подтверждающие нулевую ставку (п. 3 ст. 172, п. 9 ст. 167 НК РФ). А значит, ранее принятый к вычету НДС следует восстановить. Сделать это надо в периоде, в котором компания отгрузила товар за рубеж. Так считают и в Минфине (письмо от 28.08.15 № 03-07-08 /49710).