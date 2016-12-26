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Краткие советы по сдаче январской отчетности

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26 декабря 35 просмотров

В августе компания купила партию товаров. НДС сразу же заявила к вычету, так как планировала продавать товар в России. Но в ноябре часть продукции отгрузила на экспорт. Надо ли восстановить НДС, принятый к вычету, и в каком периоде это сделать?

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отвечает:

Восстановить налог надо в том квартале, в котором компания вывезла товар за границу. То есть в ноябре.

В статье 170 НК РФ прямо не сказано, что при экспорте товаров надо восстановить НДС. Но такая обязанность следует из других норм кодекса. Компания вправе заявить НДС к вычету, как только примет товар к учету, а также получит от поставщика первичку и счет-фактуру (п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК РФ). Но вычеты по товарам, которые организация отгружает за границу, применяют в особом порядке. Их включают в декларацию, когда компания соберет документы, подтверждающие нулевую ставку (п. 3 ст. 172, п. 9 ст. 167 НК РФ). А значит, ранее принятый к вычету НДС следует восстановить. Сделать это надо в периоде, в котором компания отгрузила товар за рубеж. Так считают и в Минфине (письмо от 28.08.15 № 03-07-08/49710).

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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