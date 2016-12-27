Оплатить дополнительный выходной можно двумя способами (письмо Минтруда России от 2 ноября 2016 г. № 14-1/В-1094). Какой вариант выбрать – решает руководитель.

Первый способ: выплатить за декабрь весь оклад. Тогда руководитель своим приказом уменьшает стандартную 40-часовую норму рабочего времени на 16 часов (8 ч × 2 дн.).

Второй способ: дополнительные выходные оплачивают из расчета среднего заработка, как дополнительные дни отпуска. Ведь 28 дней – это обязательный минимум. Работодатель вправе увеличить количество дней отпуска в году на свое усмотрение.

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