Да, компания вправе установить сотруднице такой режим работы.

Ненормированный день — это особый режим работы, при котором компания вправе периодически привлекать сотрудников к выполнению обязанностей за пределами установленной нормы рабочего времени (ст. 101 ТК РФ). Если компания принимает сотрудника на должность с ненормированным рабочим днем, это условие надо включить в трудовой договор. Тогда при необходимости компания может задержать сотрудника, не спрашивая его согласия. Достаточно лишь уведомить работника о том, что надо выполнить задание. Отказаться от переработки сотрудник не вправе.

Перечень должностей с ненормированным днем компания определяет в коллективном договоре или приказе руководителя. При этом ТК РФ не запрещает устанавливать такой режим для работников, занятых неполный день. Это подтверждает Роструд в письме от 01.04.15 № ПГ/ 23357-6-1 .

Чтобы установить сотруднице ненормированный день, достаточно подписать с ней дополнительное соглашение. При этом ненормированный режим не лишает сотрудницу права на пособие, так как она продолжает работать по сокращенному графику (ст. 11.1 Федерального закона от 29.12.06 № 255-ФЗ ). Кроме того, сотрудники с ненормированным днем вправе отдыхать как минимум на три дня дольше остальных работников (ст. 119 ТК РФ). Конкретный срок устанавливает компания. При этом специалисты с неполным днем вправе рассчитывать на то же число дополнительных дней отдыха, как и все остальные работники.

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