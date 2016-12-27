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Как пытаются обмануть проверочную программу по НДС

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27 декабря 33 просмотра

Менеджер отдела продаж в мае ушла в отпуск по уходу за ребенком, но сейчас хочет выйти на неполный рабочий день. Она будет получать и зарплату, и пособие. У всех менеджеров компании ненормированный день. Вправе ли фирма установить такой же режим сотруднице на период отпуска по уходу?

отвечает:

Да, компания вправе установить сотруднице такой режим работы.

Ненормированный день — это особый режим работы, при котором компания вправе периодически привлекать сотрудников к выполнению обязанностей за пределами установленной нормы рабочего времени (ст. 101 ТК РФ). Если компания принимает сотрудника на должность с ненормированным рабочим днем, это условие надо включить в трудовой договор. Тогда при необходимости компания может задержать сотрудника, не спрашивая его согласия. Достаточно лишь уведомить работника о том, что надо выполнить задание. Отказаться от переработки сотрудник не вправе.

Перечень должностей с ненормированным днем компания определяет в коллективном договоре или приказе руководителя. При этом ТК РФ не запрещает устанавливать такой режим для работников, занятых неполный день. Это подтверждает Роструд в письме от 01.04.15№ ПГ/23357-6-1.

Чтобы установить сотруднице ненормированный день, достаточно подписать с ней дополнительное соглашение. При этом ненормированный режим не лишает сотрудницу права на пособие, так как она продолжает работать по сокращенному графику (ст. 11.1 Федерального закона от 29.12.06 № 255-ФЗ). Кроме того, сотрудники с ненормированным днем вправе отдыхать как минимум на три дня дольше остальных работников (ст. 119 ТК РФ). Конкретный срок устанавливает компания. При этом специалисты с неполным днем вправе рассчитывать на то же число дополнительных дней отдыха, как и все остальные работники.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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