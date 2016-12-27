Нет, такое требование незаконно. Работодатель может только попросить у кандидата такую информацию.

Компания вправе запросить у будущего работника паспорт, трудовую книжку, диплом и другие документы о квалификации, а также некоторые другие бумаги. Этот перечень приведен в части 1статьи 65 ТК РФ, и он закрытый. Трудовой кодекс прямо запрещает требовать дополнительные документы (ч. 3 ст. 65 ТК РФ).

В то же время работодатель, который стремится побольше узнать о кандидате на свободную должность, вправе попросить дополнительные сведения. Например, ссылки на профили в интернете (на сайтах ok.ru, vk.com и т. п. ). Но давать ссылки на электронные странички или нет, соискатель решает сам. Компания не вправе отказывать при трудоустройстве, если претендент не предоставил такую информацию о себе (ч. 1 ст. 64 ТК РФ). Ведь такие сведения не связаны с деловыми качествами будущего сотрудника. Поэтому работник может их не давать.

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