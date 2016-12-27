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27 декабря 18 просмотров

Компания проводила инвентаризацию и обнаружила несколько старых бланков трудовых книжек образца 1973 года. Такие сейчас уже не действуют. Уничтожать ли эти бланки? И как это оформить?

Формы по теме

отвечает:

Да, бланки трудовых книжек, которые выпустили до 2004 года, нельзя использовать в работе. Порядок хранения устаревших книжек не предусмотрен, поэтому документы надо уничтожить.

Порядок аналогичен уничтожению испорченных бланков. Каждый месяц ответственный сотрудник должен составлять и сдавать в бухгалтерию отчет об устаревших бланках. На основании этого документа составляют акт об уничтожении книжек (абз. 2 п. 42 Правил, утв. постановлением Правительства РФ от 16.04.03 № 225). Форму устанавливает сама компания.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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