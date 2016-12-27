Да, бланки трудовых книжек, которые выпустили до 2004 года, нельзя использовать в работе. Порядок хранения устаревших книжек не предусмотрен, поэтому документы надо уничтожить.

Порядок аналогичен уничтожению испорченных бланков. Каждый месяц ответственный сотрудник должен составлять и сдавать в бухгалтерию отчет об устаревших бланках. На основании этого документа составляют акт об уничтожении книжек (абз. 2 п. 42 Правил, утв. постановлением Правительства РФ от 16.04.03 № 225). Форму устанавливает сама компания.

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>