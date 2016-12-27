Да, вправе.
Ситуации, когда компания заключает срочный договор, перечислены в статье 59 ТК РФ. В этом списке названы другие случаи, предусмотренные иными федеральными законами. В Федеральном законе от
В свежем «Главбухе»
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Да, вправе.
Ситуации, когда компания заключает срочный договор, перечислены в статье 59 ТК РФ. В этом списке названы другие случаи, предусмотренные иными федеральными законами. В Федеральном законе от
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