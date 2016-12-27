Да, вправе.

Ситуации, когда компания заключает срочный договор, перечислены в статье 59 ТК РФ. В этом списке названы другие случаи, предусмотренные иными федеральными законами. В Федеральном законе от 25.07.02 № 115-ФЗ сказано, что иностранцы вправе трудиться в РФ только в период действия разрешения или патента. А значит, можно оформить и срочный договор, на период действия разрешения на работу.