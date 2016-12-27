Компания вправе сами решить, оформлять ли простой.

Работодатель должен обеспечить сотруднику условия, при которых он может выполнять свои обязанности. Если сотрудники работают за компьютером, вместо простоя можно временно перевести их на работу из дома. Правда, сделать это можно, только если получить у работников заявление об изменении условий труда. Ведь по своей инициативе компания может изменить эти условия, если уведомит об этом сотрудников за два месяца (ст. 74 ТК РФ). При временной работе на дому достаточно заключить дополнительное соглашение к трудовому договору.