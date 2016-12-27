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27 декабря 17 просмотров

В здании, где находится офис компании, сейчас идет капитальный ремонт. Подрядчики предупредили ее, что работы продлятся месяц. Менеджеры, которые ездят по клиентам, могут и дальше выполнять свои обязанности. Но программистам будет нечем заняться, так как работу они выполняют на компьютере. Оформлять ли на период ремонта простой?

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отвечает:

Компания вправе сами решить, оформлять ли простой.

Работодатель должен обеспечить сотруднику условия, при которых он может выполнять свои обязанности. Если сотрудники работают за компьютером, вместо простоя можно временно перевести их на работу из дома. Правда, сделать это можно, только если получить у работников заявление об изменении условий труда. Ведь по своей инициативе компания может изменить эти условия, если уведомит об этом сотрудников за два месяца (ст. 74 ТК РФ). При временной работе на дому достаточно заключить дополнительное соглашение к трудовому договору.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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