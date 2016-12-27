Нет, компания не вправе отказать работнику.

Сотрудник вправе отказаться от зарплатного проекта и попросить компанию, чтобы она перечисляла деньги на его личную карточку (ч. 3 ст. 136 ТК РФ). Для этого он обращается с заявлением, в котором пишет реквизиты счета. В этом случае компания не вправе отказать работнику. Иначе возможен штраф за нарушение трудового законодательства до 50 тыс. рублей. Удерживать из зарплаты повышенную комиссию банка тоже не получится. Работодатель обязан выдать сотруднику зарплату (ст. 22 ТК РФ). А значит, должен обеспечить способ выдачи, который закреплен в трудовом или коллективном договоре. Поэтому нельзя перекладывать расходы на сотрудника.