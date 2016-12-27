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27 декабря 138 просмотров

Все работники компании получают деньги на зарплатные карточки. Но один сотрудник попросил перечислять зарплату на его личную карту. Недавно банк поднял комиссии на расчеты с «физиками» вне рамок зарплатного проекта. Вправе ли фирма отказать сотруднику в его просьбе или потребовать возмещения комиссии?

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отвечает:

Нет, компания не вправе отказать работнику.

Сотрудник вправе отказаться от зарплатного проекта и попросить компанию, чтобы она перечисляла деньги на его личную карточку (ч. 3 ст. 136 ТК РФ). Для этого он обращается с заявлением, в котором пишет реквизиты счета. В этом случае компания не вправе отказать работнику. Иначе возможен штраф за нарушение трудового законодательства до 50 тыс. рублей. Удерживать из зарплаты повышенную комиссию банка тоже не получится. Работодатель обязан выдать сотруднику зарплату (ст. 22 ТК РФ). А значит, должен обеспечить способ выдачи, который закреплен в трудовом или коллективном договоре. Поэтому нельзя перекладывать расходы на сотрудника.

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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