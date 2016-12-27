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27 декабря 20 просмотров

Компания в Москве владеет двумя зданиями. Авансы по налогу на имущество с начала года платила в инспекцию по месту постановки организации на учет. В эту же ИФНС подавали расчет по налогу. Но одно из зданий находится на территории другой инспекции. Как теперь исправить ошибку?

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отвечает:

В инспекцию по месту учета надо подать уточненный расчет по налогу, а также заявление о переводе ошибочного платежа. Также надо сдать расчеты по налогу в ИФНС по местонахождению имущества.

Налог на недвижимость, которая расположена вне местонахождения компании или ее обособленного подразделения (выделенного на отдельный баланс), надо платить в инспекцию, где находится здание (ст. 385 НК РФ). В эту же налоговую надо подать расчет по авансовым платежам (п. 1 ст. 386 НК РФ). Иной порядок могут предусмотреть региональные власти. Раньше в Москве разрешали отчитываться за всю столичную недвижимость в инспекцию головного офиса. Но с 2015 года они изменили свое мнение.

Чтобы исправить ошибку, надо уточнить расчеты за первый квартал и полугодие. В расчете для инспекции головного офиса нужно исключить стоимость отдельно стоящего здания. А затем сдать расчеты в ИФНС по местонахождению здания. Компания передаст расчеты уже с опозданием, поэтому налоговики могут оштрафовать ее по статье 119 НК РФ. Минимальный штраф — 1000 рублей.

Что касается авансов, есть два варианта, как перебросить их в другую налоговую. Первый — повторно перечислить налог за здание, а переплату вернуть по заявлению. Второй — подать в инспекцию головного офиса заявление о переводе платежа. Тогда налоговики сами перебросят деньги по правильным реквизитам.

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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