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27 декабря 21 просмотр

Компания планирует заключить трудовой договор с беженцем из Украины. Надо ли уведомлять налоговую и миграционную службу о заключении этого договора?

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отвечает:

Надо уведомить УФМС, а налоговую уведомлять не требуется.

О заключении трудового или гражданско-правового договора с иностранцем надо уведомить миграционную службу (п. 8 ст. 13 Федерального закона от 25.07.02 № 115-ФЗ). Исключений для каких-либо категорий работников нет. В течение трех рабочих дней после заключения договора надо направить в отделение ФМС уведомление (приложение 19 к приказу ФМС России от 28.06.10№ 147). Если не уложиться в срок, возможен штраф до 1 млн рублей (ч. 4 ст. 18.15 КоАП РФ). А вот в инспекцию или службу занятости сообщать о приеме иностранцев не надо (п. 8 ст. 1 Федерального закона от 24.11.14 № 357-ФЗ).

При приеме на работу сотрудника есть еще особенности. Иностранец, у которого есть удостоверение беженца, вправе работать без патента (подп. 11 п. 4 ст. 13 закона № 115-ФЗ). Поэтому при приеме надо попросить у работника удостоверение по форме, утвержденной постановлением Правительства РФ от 10.05.11 № 356.

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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