Надо уведомить УФМС, а налоговую уведомлять не требуется.

О заключении трудового или гражданско-правового договора с иностранцем надо уведомить миграционную службу (п. 8 ст. 13 Федерального закона от 25.07.02 № 115-ФЗ ). Исключений для каких-либо категорий работников нет. В течение трех рабочих дней после заключения договора надо направить в отделение ФМС уведомление (приложение 19 к приказу ФМС России от 28.06.10 № 147). Если не уложиться в срок, возможен штраф до 1 млн рублей (ч. 4 ст. 18.15 КоАП РФ). А вот в инспекцию или службу занятости сообщать о приеме иностранцев не надо (п. 8 ст. 1 Федерального закона от 24.11.14 № 357-ФЗ ).