Бюджетное учреждение купило автомобиль со скидкой по программе утилизации. Считается ли такая скидка внереализационным доходом? Как показать ее в учете? Брать ли в расчет скидку при начислении амортизации?
Формы по теме
- счетов 01, 03, 04, 47, 48
- счетов 02, 05, 10, 12, 13, 20, 25, 26, 28, 29, 31, 65, 69, 70, 84
- счетов 02, 05, 10, 12, 13, 20, 23, 26, 28, 29, 31, 44, 65, 69, 70, 84
- счетов 02, 05, 07, 08, 10, 12, 13, 20, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 44, 65, 69, 70, 84
- счетов 02, 05, 10, 12, 13, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 65, 69, 70, 84 (Типовая форма N Ж-10)
редакция журнала «Учет в бюджетных учреждениях» отвечает:
Скидка, которую продавец дает при покупке, не относится к внереализационным доходам учреждения. Отражать ее в учете не нужно. Амортизацию начисляйте на стоимость автомобиля уже за минусом скидки. Это подтверждает письмо Минфина России от 16 января 2012 г. № 03-03-06/1/13.