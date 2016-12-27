Скидка, которую продавец дает при покупке, не относится к внереализационным доходам учреждения. Отражать ее в учете не нужно. Амортизацию начисляйте на стоимость автомобиля уже за минусом скидки. Это подтверждает письмо Минфина России от 16 января 2012 г. № 03-03-06/1/13.