Строительная компания. На общем собрании трудового коллектива решили выплатить всем сотрудникам материальную помощь ко Дню работника дорожного хозяйства. Каждый работник получил по 4 тыс. рублей. Облагаются ли эти суммы НДФЛ и взносами?
Формы по теме
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Мы считаем, что материальная помощь к праздникам не облагается НДФЛ и взносами в пределах 4 тыс. рублей. Правда, не исключены споры с инспекторами и фондами.
Материальная помощь в пределах 4 тыс. рублей в год освобождена от НДФЛ и взносов (п. 28 ст. 217 НК РФ, п. 11 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 24.07.09 № 212-ФЗ, подп. 12 п. 1 ст. 20.2 Федерального закона от 24.07.98 № 125-ФЗ). В кодексе и законах не уточняется, в связи c чем должна быть выплачена помощь. Например, в связи с тяжелыми материальными условиями, покупкой жилья, праздниками и т. п. По мнению Минфина, независимо от цели выплаченная сумма не облагается НДФЛ, если она названа материальной помощью (письмо от 22.10.13№ 03-03-06/4/44144).
На практике фонды считают, что помощь к праздникам — это иные выплаты в пользу работника за трудовые заслуги, и доначисляют взносы. Оспорить решения получается лишь в суде (постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 26.05.14 № А33-16773/2013).
Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>