Мы считаем, что материальная помощь к праздникам не облагается НДФЛ и взносами в пределах 4 тыс. рублей. Правда, не исключены споры с инспекторами и фондами.

Материальная помощь в пределах 4 тыс. рублей в год освобождена от НДФЛ и взносов (п. 28 ст. 217 НК РФ, п. 11 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 24.07.09 № 212-ФЗ , подп. 12 п. 1 ст. 20.2 Федерального закона от 24.07.98 № 125-ФЗ ). В кодексе и законах не уточняется, в связи c чем должна быть выплачена помощь. Например, в связи с тяжелыми материальными условиями, покупкой жилья, праздниками и т. п. По мнению Минфина, независимо от цели выплаченная сумма не облагается НДФЛ, если она названа материальной помощью (письмо от 22.10.13 № 03-03-06 /4/44144).

На практике фонды считают, что помощь к праздникам — это иные выплаты в пользу работника за трудовые заслуги, и доначисляют взносы. Оспорить решения получается лишь в суде (постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 26.05.14 № А33-16773 /2013).

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