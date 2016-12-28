Наши сайты
Новогодние подарки!
Журнал, справочная система и сервисы
№1
Январь

В свежем «Главбухе»

ФНС отвечает на ваши вопросы про онлайн‑кассы

Подписка
Новогодние подарки!
№1
28 декабря 15 просмотров

Строительная компания. На общем собрании трудового коллектива решили выплатить всем сотрудникам материальную помощь ко Дню работника дорожного хозяйства. Каждый работник получил по 4 тыс. рублей. Облагаются ли эти суммы НДФЛ и взносами?

Формы по теме

отвечает:

Мы считаем, что материальная помощь к праздникам не облагается НДФЛ и взносами в пределах 4 тыс. рублей. Правда, не исключены споры с инспекторами и фондами.

Материальная помощь в пределах 4 тыс. рублей в год освобождена от НДФЛ и взносов (п. 28 ст. 217 НК РФ, п. 11 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 24.07.09 № 212-ФЗ, подп. 12 п. 1 ст. 20.2 Федерального закона от 24.07.98 № 125-ФЗ). В кодексе и законах не уточняется, в связи c чем должна быть выплачена помощь. Например, в связи с тяжелыми материальными условиями, покупкой жилья, праздниками и т. п. По мнению Минфина, независимо от цели выплаченная сумма не облагается НДФЛ, если она названа материальной помощью (письмо от 22.10.13№ 03-03-06/4/44144).

На практике фонды считают, что помощь к праздникам — это иные выплаты в пользу работника за трудовые заслуги, и доначисляют взносы. Оспорить решения получается лишь в суде (постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 26.05.14 № А33-16773/2013).

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Персональные консультации по учету и налогам

Лучшие ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву. Ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву.



Вопросы и ответы по теме

Статьи по теме

Новости по теме





Совет недели

Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Опросы

Совпадает ли база по НДФЛ и страховым взносам?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно


Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки


Новости компаний

Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка

© ООО «Актион группа Главбух»
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Главбух».
Купить журнал «Главбух» вы можете в издательстве и его филиалах, а также в вашем городе и на почте.