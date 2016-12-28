Мы считаем, что вправе, но не исключены споры с налоговиками.

Долги могут быть сомнительными и безнадежными. Сомнительной является только та задолженность, которая возникала в связи с реализацией товаров, работ услуг. Поэтому к таким долгам не относится невозвращенный аванс и его нельзя включить в резерв по сомнительным долгам (письмо Минфина России от 04.09.15 № 03-03-06 /2/51088). А вот какой долг (поставщика или покупателя) считается безнадежным, в кодексе не уточняется. Значит, к таким долгам можно отнести и невозвращенный аванс и списать его после ликвидации поставщика (подп. 2 п. 2 ст. 265, п. 2 ст. 266 НК РФ).

Налоговики иногда спорят с этим. По их мнению, аванс не учитывается в расходах (п. 14 ст. 270 НК РФ). А значит, невозвращенную сумму нельзя списать как безнадежный долг. Доказать обратное удается в суде. Основной аргумент: для признания задолженности безнадежной не обязательно, чтобы она возникла в связи с реализацией товаров. В данном регионе практика не сложилась, но в других округах много выигрышных решений (постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 19.03.12 № А40-75954 / 11-115-241 , Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.02.15 № 17АП-284 / 2015-АК ).

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