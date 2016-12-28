Компания перечислила аванс поставщику. Но он так и не отгрузил товар и не вернул деньги. В резерв по сомнительным долгам долг не включали. Недавно компания узнала, что контрагент ликвидирован. Вправе ли она списать в расходы невозвращенный долг?
Формы по теме
- счетов 01, 03, 04, 47, 48
- счетов 02, 05, 10, 12, 13, 20, 25, 26, 28, 29, 31, 65, 69, 70, 84
- счетов 02, 05, 10, 12, 13, 20, 23, 26, 28, 29, 31, 44, 65, 69, 70, 84
- счетов 02, 05, 07, 08, 10, 12, 13, 20, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 44, 65, 69, 70, 84
- счетов 02, 05, 10, 12, 13, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 65, 69, 70, 84 (Типовая форма N Ж-10)
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Мы считаем, что вправе, но не исключены споры с налоговиками.
Долги могут быть сомнительными и безнадежными. Сомнительной является только та задолженность, которая возникала в связи с реализацией товаров, работ услуг. Поэтому к таким долгам не относится невозвращенный аванс и его нельзя включить в резерв по сомнительным долгам (письмо Минфина России от 04.09.15 № 03-03-06/2/51088). А вот какой долг (поставщика или покупателя) считается безнадежным, в кодексе не уточняется. Значит, к таким долгам можно отнести и невозвращенный аванс и списать его после ликвидации поставщика (подп. 2 п. 2 ст. 265, п. 2 ст. 266 НК РФ).
Налоговики иногда спорят с этим. По их мнению, аванс не учитывается в расходах (п. 14 ст. 270 НК РФ). А значит, невозвращенную сумму нельзя списать как безнадежный долг. Доказать обратное удается в суде. Основной аргумент: для признания задолженности безнадежной не обязательно, чтобы она возникла в связи с реализацией товаров. В данном регионе практика не сложилась, но в других округах много выигрышных решений (постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 19.03.12 № А40-75954/11-115-241, Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.02.15 № 17АП-284/2015-АК).
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