Наши сайты
Новогодние подарки!
Журнал, справочная система и сервисы
№1
Январь

В свежем «Главбухе»

Проверьте, все ли так в вашей отчетности за январь

Подписка
Новогодние подарки!
№1
28 декабря 22 просмотра

Компания перечислила аванс поставщику. Но он так и не отгрузил товар и не вернул деньги. В резерв по сомнительным долгам долг не включали. Недавно компания узнала, что контрагент ликвидирован. Вправе ли она списать в расходы невозвращенный долг?

Формы по теме

отвечает:

Мы считаем, что вправе, но не исключены споры с налоговиками.

Долги могут быть сомнительными и безнадежными. Сомнительной является только та задолженность, которая возникала в связи с реализацией товаров, работ услуг. Поэтому к таким долгам не относится невозвращенный аванс и его нельзя включить в резерв по сомнительным долгам (письмо Минфина России от 04.09.15 № 03-03-06/2/51088). А вот какой долг (поставщика или покупателя) считается безнадежным, в кодексе не уточняется. Значит, к таким долгам можно отнести и невозвращенный аванс и списать его после ликвидации поставщика (подп. 2 п. 2 ст. 265, п. 2 ст. 266 НК РФ).

Налоговики иногда спорят с этим. По их мнению, аванс не учитывается в расходах (п. 14 ст. 270 НК РФ). А значит, невозвращенную сумму нельзя списать как безнадежный долг. Доказать обратное удается в суде. Основной аргумент: для признания задолженности безнадежной не обязательно, чтобы она возникла в связи с реализацией товаров. В данном регионе практика не сложилась, но в других округах много выигрышных решений (постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 19.03.12 № А40-75954/11-115-241, Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.02.15 № 17АП-284/2015-АК).

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>

Персональные консультации по учету и налогам

Лучшие ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву. Ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву.



Вопросы и ответы по теме

Статьи по теме





Совет недели

Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Опросы

Совпадает ли база по НДФЛ и страховым взносам?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно


Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки


Новости компаний

Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка

© ООО «Актион группа Главбух»
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Главбух».
Купить журнал «Главбух» вы можете в издательстве и его филиалах, а также в вашем городе и на почте.