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Бухгалтеры запутались в новых и старых кодах услуг

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28 декабря 6 просмотров

Учет у индивидуального предпринимателя. Он продает товары «физикам» за наличный расчет и часто берет деньги из кассы на личные цели. Вправе ли бизнесмен забирать наличку или выдачу денег надо оформить как зарплату?

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отвечает:

Предприниматель вправе использовать деньги в личных целях.

Предприниматель имеет право распоряжаться всем имуществом по своему усмотрению (п. 1, п. 2 ст. 209 ГК РФ). Поэтому он может переводить средства на свой личный счет, снимать и забирать выручку из кассы на любые цели, даже не связанные с деятельностью. При этом по личным тратам составлять авансовые отчеты не требуется (п. 6.3 Указания Банка России от 11.03.14 № 3210-У).

Выплачивать себе зарплату бизнесмен, наоборот, не вправе (ст. 129 ТК РФ). В трудовом договоре участвуют две стороны — работник и работодатель (ст. 56 ТК РФ). Так как «физик» занимается предпринимательской деятельностью, то в трудовых отношениях он выступает как работодатель. Одновременно работать на себя как «физик» и заниматься предпринимательством он не может. Такую позицию поддерживают и чиновники (письмо Минфина России от 16.01.15 № 03-11-11/665).

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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