Предприниматель вправе использовать деньги в личных целях.

Предприниматель имеет право распоряжаться всем имуществом по своему усмотрению (п. 1, п. 2 ст. 209 ГК РФ). Поэтому он может переводить средства на свой личный счет, снимать и забирать выручку из кассы на любые цели, даже не связанные с деятельностью. При этом по личным тратам составлять авансовые отчеты не требуется (п. 6.3 Указания Банка России от 11.03.14 № 3210-У ).

Выплачивать себе зарплату бизнесмен, наоборот, не вправе (ст. 129 ТК РФ). В трудовом договоре участвуют две стороны — работник и работодатель (ст. 56 ТК РФ). Так как «физик» занимается предпринимательской деятельностью, то в трудовых отношениях он выступает как работодатель. Одновременно работать на себя как «физик» и заниматься предпринимательством он не может. Такую позицию поддерживают и чиновники (письмо Минфина России от 16.01.15 № 03-11-11 /665).

Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>