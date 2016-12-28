Компания вправе отказать налоговикам.

В данном случае инспекторы ссылаются на два пункта, требуя документы. Пункт 8.3 статьи 88 НК РФ дает право истребовать документы по уточненкам, если налог к уплате уменьшается. Вы сдали декларацию к возмещению — как первичную, так и уточненную. А значит, налога к уплате нет и по этому пункту инспекторы не вправе требовать бумаги.

Пункт 8 статьи 88 НК РФ дает право налоговикам запрашивать документы, подтверждающие правомерность вычетов по декларации к возмещению. Но на этом основании инспекторы уже запрашивали у компании счета-фактуры. А кодекс не разрешает повторно истребовать документы, копии которых компания уже направляла на камералку (п. 5 ст. 93 НК РФ). Поэтому можно не представлять копии еще раз. Но требование безопаснее не игнорировать, а в ответ составить письмо и пояснить, по каким причинам налоговики не вправе требовать документы.

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