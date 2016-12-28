Да, вправе.
Стоимость проживания за границей во время командировки можно списать (подп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ). В перечне командировочных нет иностранного налога. Но список затрат открыт (подп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ). Компания возмещает сотруднику все расходы на проживание во время командировки по чеку. Поэтому можно списать всю сумму проживания по чеку вместе с налогом. С этим согласны и специалисты Минфина (письмо от
Чтобы списать расходы, чек и всю первичку по командировке надо перевести на русский язык. Перевод могут сделать и специалисты самой компании. Не обязательно привлекать специализированную организацию или частного переводчика. Это подтверждает и Минфин в письме от
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