Да, вправе.

Стоимость проживания за границей во время командировки можно списать (подп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ). В перечне командировочных нет иностранного налога. Но список затрат открыт (подп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ). Компания возмещает сотруднику все расходы на проживание во время командировки по чеку. Поэтому можно списать всю сумму проживания по чеку вместе с налогом. С этим согласны и специалисты Минфина (письмо от 30.01.12 № 03-03-06 /1/37).

Чтобы списать расходы, чек и всю первичку по командировке надо перевести на русский язык. Перевод могут сделать и специалисты самой компании. Не обязательно привлекать специализированную организацию или частного переводчика. Это подтверждает и Минфин в письме от 20.04.12 № 03-03-06 /1/202. Записи на русском языке надо сделать построчно на отдельном листе и затем скрепить его с оригиналами. Нотариально заверять перевод не обязательно.

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