Мы считаем, что вправе, но не исключены споры.
По мнению чиновников, расходы на списание безнадежных долгов необоснованны, если у компании есть задолженность перед контрагентом (письмо Минфина России от
В свежем «Главбухе»
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Мы считаем, что вправе, но не исключены споры.
По мнению чиновников, расходы на списание безнадежных долгов необоснованны, если у компании есть задолженность перед контрагентом (письмо Минфина России от
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