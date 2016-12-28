Мы считаем, что вправе, но не исключены споры.

По мнению чиновников, расходы на списание безнадежных долгов необоснованны, если у компании есть задолженность перед контрагентом (письмо Минфина России от 04.10.11 № 03-03-06 /1/620). Ведь организация может зачесть встречные долги. Причем для этого достаточно заявления одной из сторон (ст. 410 ГК РФ). В то же время зачет — это право, а не обязанность компании. И если этим правом организация не воспользовалась, это не значит, что расходы необоснованны. Но иногда защитить выгодную позицию получается только в суде (постановление Президиума ВАС РФ от 19.03.13 № 13598/12).