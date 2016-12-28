Можно ли списать безнадежные долги позже периода, в котором истек срок исковой давности или надо подать уточненку?
Формы по теме
- счетов 01, 03, 04, 47, 48
- счетов 02, 05, 10, 12, 13, 20, 25, 26, 28, 29, 31, 65, 69, 70, 84
- счетов 02, 05, 10, 12, 13, 20, 23, 26, 28, 29, 31, 44, 65, 69, 70, 84
- счетов 02, 05, 07, 08, 10, 12, 13, 20, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 44, 65, 69, 70, 84
- счетов 02, 05, 10, 12, 13, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 65, 69, 70, 84 (Типовая форма N Ж-10)
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Компания вправе не подавать уточненки, если обнаружила безнадежную дебиторку позже. Но это возможно при двух условиях. Во-первых, из-за забытых расходов компания должна переплатить налог (письмо Минфина России от 07.12.12 № 03-03-06/2/127). Во-вторых, с того периода, в котором компания забыла учесть расходы, еще не прошло трех лет. Иначе судьи поддержат налоговиков (постановление Арбитражного суда Московского округа от 29.12.14№ Ф05-13885/2014). Если эти условия не выполняются, то расходы надо списать на одну из дат: когда истек срок давности, должника исключили из ЕГРЮЛ или компания получила постановление приставов о невозможности взыскания долга.