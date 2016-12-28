Компания вправе не подавать уточненки, если обнаружила безнадежную дебиторку позже. Но это возможно при двух условиях. Во-первых , из-за забытых расходов компания должна переплатить налог (письмо Минфина России от 07.12.12 № 03-03-06 /2/127). Во-вторых , с того периода, в котором компания забыла учесть расходы, еще не прошло трех лет. Иначе судьи поддержат налоговиков (постановление Арбитражного суда Московского округа от 29.12.14 № Ф05-13885 /2014). Если эти условия не выполняются, то расходы надо списать на одну из дат: когда истек срок давности, должника исключили из ЕГРЮЛ или компания получила постановление приставов о невозможности взыскания долга.