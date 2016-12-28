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28 декабря 30 просмотров

Можно ли списать безнадежные долги позже периода, в котором истек срок исковой давности или надо подать уточненку?

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отвечает:

Компания вправе не подавать уточненки, если обнаружила безнадежную дебиторку позже. Но это возможно при двух условиях. Во-первыхиз-за забытых расходов компания должна переплатить налог (письмо Минфина России от 07.12.12 № 03-03-06/2/127). Во-вторых, с того периода, в котором компания забыла учесть расходы, еще не прошло трех лет. Иначе судьи поддержат налоговиков (постановление Арбитражного суда Московского округа от 29.12.14№ Ф05-13885/2014). Если эти условия не выполняются, то расходы надо списать на одну из дат: когда истек срок давности, должника исключили из ЕГРЮЛ или компания получила постановление приставов о невозможности взыскания долга.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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