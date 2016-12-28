Задолженность надо отразить в доходах.

Срок давности начинается заново, если по его истечении должник в письменной форме признал старую дебиторку (п. 2 ст. 206 ГК РФ). Списанный долг компания включила в расходы. Когда покупатель признал старый долг, потребуется увеличить доходы. Уточнять отчетность не надо, ведь в ранее сданной декларации ошибок нет. В бухучете также потребуется признать доходы по дебету счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы». А если компания сомневается, что покупатель погасит задолженность, можно сразу сформировать на эту же сумму резерв по сомнительным долгам.