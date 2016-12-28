Да, но не исключены споры с налоговиками.

Некоторые инспекторы считают, что, если компания не пыталась взыскать долг с контрагента, списанные безнадежные долги не считаются обоснованным расходом. В то же время в кодексе сказано, что безнадежной является задолженность, по которой истек срок исковой давности (п. 2 ст. 266 НК РФ). И как только прошло три года, компания вправе списать дебиторку (подп. 2 п. 2 ст. 265 НК РФ). Никаких дополнительных условий для признания затрат нет. Но иногда выгодную позицию получается защитить только в суде (постановление Федерального арбитражного суда Центрального округа от 17.10.13 № А48-4654 /2012).