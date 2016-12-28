Наши сайты
Новогодние подарки!
Журнал, справочная система и сервисы
№1
Январь

В свежем «Главбухе»

СЗВ-М за декабрь сдавайте по новым правилам

Подписка
Новогодние подарки!
№1
28 декабря 29 просмотров

Компания даже не пыталась взыскать дебиторку с должника. Вправе ли она списать безнадежную задолженность?

Формы по теме

отвечает:

Да, но не исключены споры с налоговиками.

Некоторые инспекторы считают, что, если компания не пыталась взыскать долг с контрагента, списанные безнадежные долги не считаются обоснованным расходом. В то же время в кодексе сказано, что безнадежной является задолженность, по которой истек срок исковой давности (п. 2 ст. 266 НК РФ). И как только прошло три года, компания вправе списать дебиторку (подп. 2 п. 2 ст. 265 НК РФ). Никаких дополнительных условий для признания затрат нет. Но иногда выгодную позицию получается защитить только в суде (постановление Федерального арбитражного суда Центрального округа от 17.10.13№ А48-4654/2012).

Персональные консультации по учету и налогам

Лучшие ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву. Ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву.



Вопросы и ответы по теме

Статьи по теме





Совет недели

Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Опросы

Совпадает ли база по НДФЛ и страховым взносам?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно


Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки


Новости компаний

Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка

© ООО «Актион группа Главбух»
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Главбух».
Купить журнал «Главбух» вы можете в издательстве и его филиалах, а также в вашем городе и на почте.