Отразите безвозмездную передачу имущества на основании извещения (ф. 0504805) и приходного ордера (ф. 0504207). Сделайте проводку в учете:
ДЕБЕТ 4 105 36 340
КРЕДИТ 4 401 10 180
– приняли к учету материальные запасы, полученные безвозмездно.
В свежем «Главбухе»
редакция журнала «Учет в бюджетных учреждениях» отвечает:
Отразите безвозмездную передачу имущества на основании извещения (ф. 0504805) и приходного ордера (ф. 0504207). Сделайте проводку в учете:
ДЕБЕТ 4 105 36 340
КРЕДИТ 4 401 10 180
– приняли к учету материальные запасы, полученные безвозмездно.
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