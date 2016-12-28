Условия о совмещении должностей устанавливают в трудовом договоре или дополнительном соглашении к нему. На основании этих документов издают приказ. Обязательно указывают:

должность, содержание работы;

объем, сроки выполнения;

размер и порядок оплаты;

согласие сотрудника на совмещение.

Об этом сказано в статье 60.2 Трудового кодекса РФ. Сведения о совмещении должностей в трудовую книжку вносить не нужно (разд. 3 Инструкции, утвержденной постановлением Минтруда России от 10 октября 2003 г. № 69).