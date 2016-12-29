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Компаниям разрешили платить налоги друг за друга

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29 декабря 0 просмотров

Можно ли списать взносы в торгово-промышленную палату?

отвечает:

Нет, нельзя.

Торгово-промышленная палата — это негосударственная некоммерческая организация, которая объединяет российские компании и предпринимателей (п. 1 ст. 1 Закона РФ от 07.07.93 № 5340–1). Одним из источников финансирования деятельности промышленной палаты являются вступительные и членские взносы ее участников (п. 3 ст. 13 закона № 5340–1). Расходы на содержание таких объединений в виде добровольных взносов (членских, вступительных) при расчете налога учитывать запрещено. Об этом прямо сказано в пункте 15 статьи 270 НК РФ.

В бухгалтерском учете такие взносы учитываются в прочих расходах (п. 11 ПБУ 10/99). Поэтому на дату начисления взносов надо отразить постоянное налоговое обязательство — по дебету счета 99 «Прибыли и убытки» и кредиту счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» (п. 4 ПБУ 18/02).

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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