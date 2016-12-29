В графах 10 и 11 счета-фактуры можно поставить прочерк.

По общему правилу при продаже импортной продукции в графе 10 счета-фактуры надо заполнить страну происхождения — поставить цифровой код, а также записать в графе 11 номер таможенной декларации (п. 1 приложения 1 к постановлению Правительства РФ от 26.12.11 № 1137). Если компания купила товары у российского поставщика, то взять эту информацию она может только из счета-фактуры , составленного контрагентом. Организации на упрощенке счета-фактуры не составляют. А значит, компания вправе не заполнять эти графы в своих документах. Так же считают в Минфине (письмо от 20.08.15 № 03-07-08 /48092).

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