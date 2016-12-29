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Краткие советы по сдаче январской отчетности

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29 декабря 4 просмотра

Компания закупает импортные товары у российского поставщика. Он на упрощенке, поэтому счета-фактуры не выставляет. Но компания на общей системе и при реализации в дальнейшем этих товаров не выставляет счета-фактуры покупателям. Надо ли заполнять в этих документах страну происхождения и номер таможенной декларации?

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отвечает:

В графах 10 и 11 счета-фактуры можно поставить прочерк.

По общему правилу при продаже импортной продукции в графе 10 счета-фактуры надо заполнить страну происхождения — поставить цифровой код, а также записать в графе 11 номер таможенной декларации (п. 1 приложения 1 к постановлению Правительства РФ от  26.12.11 № 1137). Если компания купила товары у российского поставщика, то взять эту информацию она может только из счета-фактуры, составленного контрагентом. Организации на упрощенке счета-фактуры не составляют. А значит, компания вправе не заполнять эти графы в своих документах. Так же считают в Минфине (письмо от  20.08.15 №  03-07-08/48092).

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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