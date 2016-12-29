Да, надо.

Полученные авансы включаются в налоговую базу по НДС (подп. 2 п. 1 ст. 167 НК РФ). Сказано в договоре или нет об авансе, значения не имеет. А значит, если деньги покупатель перечислил в счет поставки товаров, в периоде их получения надо рассчитать НДС. То есть в третьем квартале. Что касается покупателя, то он не вправе заявить вычет с перечисленных сумм, так как в договоре нет условия об авансе. А такое условие обязательно для вычета (п. 9 ст. 172 НК РФ).

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