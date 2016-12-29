Наши сайты
Новогодние подарки!
Журнал, справочная система и сервисы
№1
Январь

В свежем «Главбухе»

Коротко о других изменениях

Подписка
Новогодние подарки!
№1
29 декабря 25 просмотров

Компания заключила договор на поставку товара. В контракте нет условия о предоплате, но 30 сентября покупатель заплатил аванс под будущую поставку. Товар отгрузили только 2 октября. Надо ли в третьем квартале исчислить НДС с предоплаты?

Формы по теме

отвечает:

Да, надо.

Полученные авансы включаются в налоговую базу по НДС (подп. 2 п. 1 ст. 167 НК РФ). Сказано в договоре или нет об авансе, значения не имеет. А значит, если деньги покупатель перечислил в счет поставки товаров, в периоде их получения надо рассчитать НДС. То есть в третьем квартале. Что касается покупателя, то он не вправе заявить вычет с перечисленных сумм, так как в договоре нет условия об авансе. А такое условие обязательно для вычета (п. 9 ст. 172 НК РФ).

Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Персональные консультации по учету и налогам

Лучшие ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву. Ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву.



Вопросы и ответы по теме

Статьи по теме

Новости по теме





Совет недели

Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Опросы

Совпадает ли база по НДФЛ и страховым взносам?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно


Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки


Новости компаний

Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка

© ООО «Актион группа Главбух»
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Главбух».
Купить журнал «Главбух» вы можете в издательстве и его филиалах, а также в вашем городе и на почте.