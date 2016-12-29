Безопаснее представить документы.

На камералках по НДС инспекторы вправе запросить документы в двух случаях: организация заявила налог к возмещению или данные в ее декларации не совпали с отчетностью контрагента (п. 8, 8.1 ст. 88 НК РФ). За каждый непредставленный документ налоговики вправе оштрафовать на 200 рублей (ст. 126 НК РФ).