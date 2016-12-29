Безопаснее представить документы.
На камералках по НДС инспекторы вправе запросить документы в двух случаях: организация заявила налог к возмещению или данные в ее декларации не совпали с отчетностью контрагента (п. 8, 8.1 ст. 88 НК РФ). За каждый непредставленный документ налоговики вправе оштрафовать на 200 рублей (ст. 126 НК РФ).
После уточненки инспекция должна прекратить проверку ранее поданной декларации (п. 9.1 ст. 88 НК РФ). А значит, и все действия, связанные с ней, в том числе истребование документов. Поэтому некоторые судьи считают, что инспекция не вправе штрафовать за непредставление бумаг (постановление Арбитражного суда