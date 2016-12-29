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29 декабря 13 просмотров

После сдачи декларации по НДС обнаружили ошибки в отчетности и сдали уточненку. Недавно пришло требование о представлении документов в рамках камералки первоначальной декларации. Вправе ли фирма не представлять бумаги?

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отвечает:

Безопаснее представить документы.

На камералках по НДС инспекторы вправе запросить документы в двух случаях: организация заявила налог к возмещению или данные в ее декларации не совпали с отчетностью контрагента (п. 8, 8.1 ст. 88 НК РФ). За каждый непредставленный документ налоговики вправе оштрафовать на 200 рублей (ст. 126 НК РФ).

После уточненки инспекция должна прекратить проверку ранее поданной декларации (п. 9.1 ст. 88 НК РФ). А значит, и все действия, связанные с ней, в том числе истребование документов. Поэтому некоторые судьи считают, что инспекция не вправе штрафовать за непредставление бумаг (постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 20.01.15 № А13-420/2014). Но иногда судьи уверены, что подача уточненки не освобождает компанию от выполнения требований инспекторов (постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 20.07.15 № А65-23543/2014). Если не представить бумаги, не исключен штраф.

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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