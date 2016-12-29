Да, вправе.

Вычет на лечение вправе получить как сам налогоплательщик, так и его жена (подп. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ). Имущество супругов, нажитое в браке, является их совместной собственностью, и супруги распоряжаются активами по обоюдному согласию. Если учредитель оплатил операцию, он действовал с согласия супруги. Значит, его жена вправе заявить вычет. И не важно, на кого оформлены документы, подтверждающие расходы (договор, квитанции, справки об оплате услуг). Так же считают чиновники и налоговики (письма Минфина России от 04.09.15 № 03-04-07 /51217,ФНС России от 01.10.15 № БС-4-11 /17171).

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