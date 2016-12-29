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29 декабря 5 просмотров

В прошлом году компания не удержала у работника НДФЛ со сверхлимитных суточных. Ошибку обнаружили только сейчас. Как ее исправить? НДФЛ надо отразить в справке 2-НДФЛ за 2016 год?

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отвечает:

Надо удержать налог из ближайшей зарплаты.

Надо подать уточненную справку за 2015 год (абз. 7 разд. I Рекомендаций, утв. приказом ФНС России от 17.11.10 № ММВ-7-3/611). Ведь доход сотрудник получил в прошлом году. В новой справке надо записать номер уже представленного документа, но поставить новую дату.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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