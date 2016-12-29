Надо удержать налог из ближайшей зарплаты.
Надо подать уточненную справку за 2015 год (абз. 7 разд. I Рекомендаций, утв. приказом ФНС России от
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Надо удержать налог из ближайшей зарплаты.
Надо подать уточненную справку за 2015 год (абз. 7 разд. I Рекомендаций, утв. приказом ФНС России от
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