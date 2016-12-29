Нет, при выплате удерживать налог не надо.

Аванс не считается доходом (письмо Минфина России от 22.07.15 № 03-04-06 /42063). Поэтому налог потребуется удержать только в конце месяца при окончательном расчете с сотрудником. Причем удержать налог можно как из зарплаты, так и из пособия по временной нетрудоспособности.