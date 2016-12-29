Нет, компания не является налоговым агентом по НДС при оплате таких услуг.

НДС облагаются услуги, местом реализации которых является территория нашей страны (подп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ). Услуги по подбору персонала не перечислены в подпунктах 1–4.1, 4.4 пункта 1 статьи 148 НК РФ. В этом случае место реализации определяется по месту ведения бизнеса исполнителя (подп. 5 п. 1 ст. 148 НК РФ). А оно, в свою очередь, зависит от того, зарегистрирован контрагент в РФ или нет (п. 1 ст. 148 НК РФ). Поскольку поставщик не состоит на учете в российской инспекции, местом реализации услуги наша страна не считается. Значит, компания не обязана удерживать и перечислять НДС в качестве налогового агента. Так же считают чиновники (письмо Минфина России от 27.08.15 № 03-07-08 /49541).