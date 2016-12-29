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Январь

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Проверьте, все ли так в вашей отчетности за январь

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29 декабря 4 просмотра

Компания планирует открыть магазин за границей. Персонал для подразделения подбирает иностранная компания. Она не зарегистрирована на территории нашей страны. Надо ли начислять агентский НДС при оплате таких услуг?

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отвечает:

Нет, компания не является налоговым агентом по НДС при оплате таких услуг.

НДС облагаются услуги, местом реализации которых является территория нашей страны (подп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ). Услуги по подбору персонала не перечислены в подпунктах 1–4.1, 4.4 пункта 1 статьи 148 НК РФ. В этом случае место реализации определяется по месту ведения бизнеса исполнителя (подп. 5 п. 1 ст. 148 НК РФ). А оно, в свою очередь, зависит от того, зарегистрирован контрагент в РФ или нет (п. 1 ст. 148 НК РФ). Поскольку поставщик не состоит на учете в российской инспекции, местом реализации услуги наша страна не считается. Значит, компания не обязана удерживать и перечислять НДС в качестве налогового агента. Так же считают чиновники (письмо Минфина России от 27.08.15 № 03-07-08/49541).

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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