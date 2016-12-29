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29 декабря 9 просмотров

Компания купила немецкую овчарку за 45 тыс. рублей. Она будет охранять склад. Как отразить животное в бухгалтерском учете?

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отвечает:

Учесть сторожевого пса надо на счете 01 «Основные средства».

В Инструкции по применению Плана счетов сказано, что сторожевых собак не учитывают на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы», так как их отражают в составе средств в обороте. Но Инструкция — это не обязательный к применению документ. А значит, можно отступить от правил.

Собака необходима непосредственно для деятельности компании (чтобы охранять склад), а служить она будет более 12 месяцев. Это значит, что служебная собака отвечает признакам основного средства и учесть ее надо на счете 01. Списывать стоимость покупки потребуется постепенно, через амортизацию. Срок компания вправе установить сама. Но, чтобы не было расхождений с налоговым учетом, стоит ориентироваться на период от трех до пяти лет, установленный в Классификаторе (утв. постановлением Правительства РФ от 01.01.02 № 1).

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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