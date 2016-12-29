Учесть сторожевого пса надо на счете 01 «Основные средства».
В Инструкции по применению Плана счетов сказано, что сторожевых собак не учитывают на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы», так как их отражают в составе средств в обороте. Но Инструкция — это не обязательный к применению документ. А значит, можно отступить от правил.
Собака необходима непосредственно для деятельности компании (чтобы охранять склад), а служить она будет более 12 месяцев. Это значит, что служебная собака отвечает признакам основного средства и учесть ее надо на счете 01. Списывать стоимость покупки потребуется постепенно, через амортизацию. Срок компания вправе установить сама. Но, чтобы не было расхождений с налоговым учетом, стоит ориентироваться на период от трех до пяти лет, установленный в Классификаторе (утв. постановлением Правительства РФ от