Учесть сторожевого пса надо на счете 01 «Основные средства».

В Инструкции по применению Плана счетов сказано, что сторожевых собак не учитывают на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы», так как их отражают в составе средств в обороте. Но Инструкция — это не обязательный к применению документ. А значит, можно отступить от правил.