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Налоговые долги останутся секретом только до 1 июля

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29 декабря 3 просмотра

Компания приобрела подержанный автомобиль и уже успела зарегистрировать его на компанию. Но один из контрагентов захотел его приобрести у фирмы. Причем по очень выгодной цене — дороже, чем она заплатила за покупку. Машиной компания пользовалась всего пять дней в течение одного месяца. Надо ли платить транспортный налог?

отвечает:

Да, надо заплатить налог за один месяц.

Транспортный налог платят компании, на которых зарегистрирован автомобиль (ст. 357 НК РФ). Если компания была собственником автомобиля меньше года, налог рассчитывают с учетом коэффициента. Он равен отношению числа полных месяцев владения автомобилем к 12 месяцам. Причем месяцы, в которых автомобиль зарегистрировали или сняли с учета, считаются полными (п. 3 ст. 362 НК РФ , письмо Минфина России от  22.07.15 №  03-05-06-04/42157).

Таким образом, даже если фирма владела автомобилем всего несколько дней, налог надо заплатить за целый месяц. 

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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