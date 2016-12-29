Да, надо заплатить налог за один месяц.

Транспортный налог платят компании, на которых зарегистрирован автомобиль (ст. 357 НК РФ). Если компания была собственником автомобиля меньше года, налог рассчитывают с учетом коэффициента. Он равен отношению числа полных месяцев владения автомобилем к 12 месяцам. Причем месяцы, в которых автомобиль зарегистрировали или сняли с учета, считаются полными (п. 3 ст. 362 НК РФ , письмо Минфина России от 22.07.15 № 03-05-06-04/42157).

Таким образом, даже если фирма владела автомобилем всего несколько дней, налог надо заплатить за целый месяц.