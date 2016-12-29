Надо уменьшить налог в каждом районе на взносы продавцов. А взносы с доходов директора, главбуха и других работников, обслуживающих все магазины, нужно будет распределить.

Компания на вмененке вправе уменьшать налог к уплате на взносы, которые она перечисляет за работников. Правда, с ограничением в 50 процентов от суммы налога (п. 2.1 ст. 346.32 НК РФ). В данном случае налог компания платит в разные инспекции. Поэтому стоит посчитать отдельно взносы, которые уменьшают налог.