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Краткие советы по сдаче январской отчетности

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29 декабря 6 просмотров

У компании один розничный магазин на ЕНВД. Сейчас планируют открыть еще несколько точек в других городах области, где есть вмененка. Как в этом случае уменьшать налог на взносы, перечисленные за сотрудников?

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отвечает:

Надо уменьшить налог в каждом районе на взносы продавцов. А взносы с доходов директора, главбуха и других работников, обслуживающих все магазины, нужно будет распределить.

Компания на вмененке вправе уменьшать налог к уплате на взносы, которые она перечисляет за работников. Правда, с ограничением в 50 процентов от суммы налога (п. 2.1 ст. 346.32 НК РФ). В данном случае налог компания платит в разные инспекции. Поэтому стоит посчитать отдельно взносы, которые уменьшают налог.

Взносы за сотрудников, которые работают в конкретном магазине, надо полностью учесть при расчете налога за это подразделение. Например, суммы, начисленные на зарплату продавца, охранника и т. д. А взносы, уплаченные за управленческий или прочий персонал, который занят сразу в двух магазинах, необходимо распределить пропорционально фонду оплаты труда в каждом магазине. Так рекомендуют поступать чиновники (письмо Минфина России от 28.08.15№ 03-11-11/49675).

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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