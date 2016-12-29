Документы надо составить с нулевой ставкой. По окончании 180 календарных дней — оформить счет-фактуру в одном экземпляре по ставке 18 процентов.

Вывоз товара за границу относится к экспортным операциям. А они облагаются НДС по нулевой ставке. Отказаться от ее применения компания не вправе (письмо ФНС России от 17.07.15 № СА-4-7/12693). Поэтому, даже если фирма решила не подтверждать экспорт, на дату отгрузки документы необходимо составить именно с нулевой суммой налога.

Нулевую ставку стоит подтвердить в течение 180 календарных дней. Для этого надо представить в инспекцию подтверждающие документы (п. 1 ст. 165 НК РФ). Если этого не сделать, то потребуется составить счет-фактуру в одном экземпляре по ставке 18 процентов и зарегистрировать его в дополнительном листе книги продаж за период отгрузки (п. 22 (1)приложения 5 к постановлению Правительства РФ от 26.12.11 № 1137, п. 3 ст. 164 НК РФ).

Кроме того, потребуется уточнить декларацию по НДС за квартал, в котором отгружен товар. Исчисленный НДС отражают в строке 030 раздела 6 и в приложении 1 к разделу 9 декларации, а вычеты — в строке 040 раздела 6 и в приложении 1 к разделу 8. Кстати, в таком случае вы вправе учесть в расходах начисленный НДС (письмо Минфина России от 27.07.15 № 03-03-06/1/42961). Если нарушить порядок, то инспекторы вправе оштрафовать компанию на 10 тыс. рублей (ст. 120 НК РФ).