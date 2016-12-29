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29 декабря 14 просмотров

Компания продает оптом тренажеры. Иностранный покупатель забрал оборудование со склада, сразу его оплатил. Оборудование он будет использовать в своей стране. Подтверждать нулевую ставку фирма не планирует, хочет сразу же заплатить 18 процентов с реализации. На какую ставку оформлять счет-фактуру?

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отвечает:

Документы надо составить с нулевой ставкой. По окончании 180 календарных дней — оформить счет-фактуру в одном экземпляре по ставке 18 процентов.

Вывоз товара за границу относится к экспортным операциям. А они облагаются НДС по нулевой ставке. Отказаться от ее применения компания не вправе (письмо ФНС России от  17.07.15 №  СА-4-7/12693). Поэтому, даже если фирма решила не подтверждать экспорт, на дату отгрузки документы необходимо составить именно с нулевой суммой налога.

Нулевую ставку стоит подтвердить в течение 180 календарных дней. Для этого надо представить в инспекцию подтверждающие документы (п. 1 ст. 165 НК РФ). Если этого не сделать, то потребуется составить счет-фактуру в одном экземпляре по ставке 18 процентов и зарегистрировать его в дополнительном листе книги продаж за период отгрузки (п. 22 (1)приложения 5 к постановлению Правительства РФ от  26.12.11 № 1137, п. 3 ст. 164 НК РФ).

Кроме того, потребуется уточнить декларацию по НДС за квартал, в котором отгружен товар. Исчисленный НДС отражают в строке 030 раздела 6 и в приложении 1 к разделу 9 декларации, а вычеты — в строке 040 раздела 6 и в приложении 1 к разделу 8. Кстати, в таком случае вы вправе учесть в расходах начисленный НДС (письмо Минфина России от  27.07.15 №  03-03-06/1/42961). Если нарушить порядок, то инспекторы вправе оштрафовать компанию на 10 тыс. рублей (ст. 120 НК РФ).

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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