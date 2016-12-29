Компания отчитывается в электронном виде. Это требование кодекса. У нее в штате трудится больше 100 человек. Но требования о представлении документов из инспекции приходят компании и в электронной форме, и на бумаге. Должны ли инспекторы высылать все запросы через интернет?
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
В данном случае инспекция должна направлять письма и требования только в электронной форме. Об этом сказано в пункте 4 статьи 31 НК РФ. Если компания не обязана отчитываться через интернет, то инспекция сама решает, как направлять запросы — в электронном виде или на бумаге.