В данном случае инспекция должна направлять письма и требования только в электронной форме. Об этом сказано в пункте 4 статьи 31 НК РФ. Если компания не обязана отчитываться через интернет, то инспекция сама решает, как направлять запросы — в электронном виде или на бумаге.