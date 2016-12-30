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Конституционный суд снизил взносы для предпринимателей

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30 декабря 4 просмотра

На встречной проверке поставщика инспекция запросила договор, счета-фактуры, первичку. Кроме того, в требовании сказано: если покупатель не является конечным потребителем продукции, надо представить данные о последующем покупателе — ИНН, наименование, юридический адрес и банковские реквизиты. Как представить информацию, если приобретенную продукцию компания продает оптом и в розницу?

отвечает:

Компания вправе представить реквизиты только по оптовым клиентам. Кроме того, в ответе стоит пояснить, что сведений о розничных покупателях у компании нет. Тогда у инспекции не будет оснований штрафовать компанию по пункту 1 статьи 129.1 НК РФ.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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