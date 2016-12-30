На встречной проверке поставщика инспекция запросила договор, счета-фактуры, первичку. Кроме того, в требовании сказано: если покупатель не является конечным потребителем продукции, надо представить данные о последующем покупателе — ИНН, наименование, юридический адрес и банковские реквизиты. Как представить информацию, если приобретенную продукцию компания продает оптом и в розницу?
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Компания вправе представить реквизиты только по оптовым клиентам. Кроме того, в ответе стоит пояснить, что сведений о розничных покупателях у компании нет. Тогда у инспекции не будет оснований штрафовать компанию по пункту 1 статьи 129.1 НК РФ.
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