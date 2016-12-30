Компания вправе представить реквизиты только по оптовым клиентам. Кроме того, в ответе стоит пояснить, что сведений о розничных покупателях у компании нет. Тогда у инспекции не будет оснований штрафовать компанию по пункту 1 статьи 129.1 НК РФ.

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>