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Январь

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Проверьте, все ли так в вашей отчетности за январь

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30 декабря 5 просмотров

Компания на общей системе. Приобретает товары по агентскому договору. В строке 2 счета-фактуры пишет фактического поставщика, с которым у нее нет договора. Вправе ли фирма заявить вычет по такому-счету фактуре?

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отвечает:

Да, вправе.

Приобретая товары, посредник вправе выступать как от своего имени, так и от имени принципала (п. 1 ст. 1005 ГК РФ). Если агент действует от своего имени, то после получения счета-фактуры от продавца он составляет свой счет-фактуру (п. 1 приложения 2 к постановлению Правительства РФ от  26.12.11 № 1137). При этом в строках 2, 2а и 2б счета-фактуры посредник пишет в качестве продавца не себя, а реального поставщика, его ИНН и КПП (подп. «в», «г», «д» п. 1 приложения 2 к постановлению № 1137). То есть в документе все верно и он является основанием для вычета.

Полученный счет-фактуру надо зарегистрировать в особом порядке. Информацию о поставщике нужно записать в графе 9 и графе 10 книги покупок. А в графах 11–12 надо записать название агента и его реквизиты (подп. «о», «п» п. 6 приложения 2 к постановлению № 1137).

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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