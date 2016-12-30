Мы считаем, что вправе. Но надо документально обосновать, почему расходы выше норм.

Кодекс не требует нормировать расходы на бензин. Это подтверждают и чиновники (письмо Минфина России от 27.01.14 № 03-03-06 /1/2875). Но если компания списывает топливо выше норм, которые сама рассчитала и установила в приказе, то налоговики считают расходы избыточными и доначисляют налог на прибыль. А суды в некоторых регионах их поддерживают (постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 25.09.15 № А53-24671 /2014).

Безопаснее ввести новые нормы, составив акт контрольного замера расхода топлива. Или обосновать, почему расходы компании превысили рассчитанные нормативы. Для этого надо взять у водителя объяснения о причинах превышения (значительные пробки на дорогах, перевозка тяжелого груза, технические проблемы и т. п. ). Объяснения можно приложить к путевому листу.

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