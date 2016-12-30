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30 декабря 1 просмотр

Компания перевозит грузы. Большинства машин нет в перечне Минтранса. Поэтому для них разработали свои нормы расхода топлива. Иногда водители расходуют больше, чем фирма рассчитала. Вправе ли фирма списать топливо сверх норм?

отвечает:

Мы считаем, что вправе. Но надо документально обосновать, почему расходы выше норм.

Кодекс не требует нормировать расходы на бензин. Это подтверждают и чиновники (письмо Минфина России от 27.01.14 № 03-03-06/1/2875). Но если компания списывает топливо выше норм, которые сама рассчитала и установила в приказе, то налоговики считают расходы избыточными и доначисляют налог на прибыль. А суды в некоторых регионах их поддерживают (постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 25.09.15 № А53-24671/2014).

Безопаснее ввести новые нормы, составив акт контрольного замера расхода топлива. Или обосновать, почему расходы компании превысили рассчитанные нормативы. Для этого надо взять у водителя объяснения о причинах превышения (значительные пробки на дорогах, перевозка тяжелого груза, технические проблемы и т. п.). Объяснения можно приложить к путевому листу.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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