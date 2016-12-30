Учет у предпринимателя на упрощенке с объектом «доходы». Бизнесмен сдает в аренду помещение. Все коммунальные услуги он оплачивает сам. А арендаторы возмещают стоимость света и воды. Эту сумму бизнесмен определяет по показаниям счетчиков. Надо ли учитывать компенсацию в доходах?
Формы по теме
- счетов 01, 03, 04, 47, 48
- счетов 02, 05, 10, 12, 13, 20, 25, 26, 28, 29, 31, 65, 69, 70, 84
- счетов 02, 05, 10, 12, 13, 20, 23, 26, 28, 29, 31, 44, 65, 69, 70, 84
- счетов 02, 05, 07, 08, 10, 12, 13, 20, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 44, 65, 69, 70, 84
- счетов 02, 05, 10, 12, 13, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 65, 69, 70, 84 (Типовая форма N Ж-10)
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Безопаснее включить в доходы все суммы, полученные от арендатора.
Компании на упрощенке вправе не отражать в доходах только те поступления, которые названы в перечне неучитываемых при расчете налога (ст. 251 НК РФ). Компенсация за коммуналку в этом списке не названа. По этой причине Минфин России требует включить ее в доход на упрощенке (письмо от 09.08.13 № 03-11-11/32283). Судьи также считают, что при возмещении арендатором расходов на коммунальные услуги у арендодателя возникает доход (постановление Президиума ВАС РФ от 12.07.11 № 9149/10).
Чтобы избежать доходов, с арендатором можно заключить агентский договор. Бизнесмен будет оплачивать коммунальные услуги как посредник и учтет в доходах только свое вознаграждение. Правда, споры не исключены. И налоговики иногда пытаются начислить упрощенный налог со всех денег, которые получил посредник. Но в суде предпринимателям удается доказать, что деньги, полученные по агентскому договору и перечисленные снабжающим компаниям, не включаются в доходы (постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 04.06.15№ 07АП-4121/2015).