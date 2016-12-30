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30 декабря 0 просмотров

Учет у предпринимателя на упрощенке с объектом «доходы». Бизнесмен сдает в аренду помещение. Все коммунальные услуги он оплачивает сам. А арендаторы возмещают стоимость света и воды. Эту сумму бизнесмен определяет по показаниям счетчиков. Надо ли учитывать компенсацию в доходах?

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отвечает:

Безопаснее включить в доходы все суммы, полученные от арендатора.

Компании на упрощенке вправе не отражать в доходах только те поступления, которые названы в перечне неучитываемых при расчете налога (ст. 251 НК РФ). Компенсация за коммуналку в этом списке не названа. По этой причине Минфин России требует включить ее в доход на упрощенке (письмо от 09.08.13 № 03-11-11/32283). Судьи также считают, что при возмещении арендатором расходов на коммунальные услуги у арендодателя возникает доход (постановление Президиума ВАС РФ от 12.07.11 № 9149/10).

Чтобы избежать доходов, с арендатором можно заключить агентский договор. Бизнесмен будет оплачивать коммунальные услуги как посредник и учтет в доходах только свое вознаграждение. Правда, споры не исключены. И налоговики иногда пытаются начислить упрощенный налог со всех денег, которые получил посредник. Но в суде предпринимателям удается доказать, что деньги, полученные по агентскому договору и перечисленные снабжающим компаниям, не включаются в доходы (постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 04.06.15№ 07АП-4121/2015).

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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