Безопаснее включить в доходы все суммы, полученные от арендатора.

Компании на упрощенке вправе не отражать в доходах только те поступления, которые названы в перечне неучитываемых при расчете налога (ст. 251 НК РФ). Компенсация за коммуналку в этом списке не названа. По этой причине Минфин России требует включить ее в доход на упрощенке (письмо от 09.08.13 № 03-11-11 /32283). Судьи также считают, что при возмещении арендатором расходов на коммунальные услуги у арендодателя возникает доход (постановление Президиума ВАС РФ от 12.07.11 № 9149/10).