Компания вправе не восстанавливать НДС.

Перечень случаев, когда требуется восстановить НДС, назван в пункте 3 статьи 170 НК РФ. Такого основания, как утилизация испорченного товара, в нем нет. А значит, компания вправе не восстанавливать налог после утилизации. Налоговики это подтверждают, например, в письме от 21.05.15 № ГД-4-3 /8627.

Необходимость утилизации товаров надо подтвердить документами. Из документов должно быть видно, что выбытие активов не связано с реализацией или безвозмездной передачей (п. 10 постановления Пленума ВАС РФ от 30.05.14 № 33). Например, если ценности повреждены и восстановить их невозможно, то необходим акт о списании товаров по форме ТОРГ-16 , а также акт об аварии из обслуживающей организации.

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