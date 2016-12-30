Компания вправе не восстанавливать НДС.
Перечень случаев, когда требуется восстановить НДС, назван в пункте 3 статьи 170 НК РФ. Такого основания, как утилизация испорченного товара, в нем нет. А значит, компания вправе не восстанавливать налог после утилизации. Налоговики это подтверждают, например, в письме от
Необходимость утилизации товаров надо подтвердить документами. Из документов должно быть видно, что выбытие активов не связано с реализацией или безвозмездной передачей (п. 10 постановления Пленума ВАС РФ от
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