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ФНС уточнила, кто вправе перейти на упрощенку с 2017 года

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№1
30 декабря 3 просмотра

В прошлом месяце на складе прорвало трубу. Часть товара затопило, и он пришел в негодность. Директор решил утилизировать испорченную продукцию. Надо ли восстанавливать НДС?

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отвечает:

Компания вправе не восстанавливать НДС.

Перечень случаев, когда требуется восстановить НДС, назван в пункте 3 статьи 170 НК РФ. Такого основания, как утилизация испорченного товара, в нем нет. А значит, компания вправе не восстанавливать налог после утилизации. Налоговики это подтверждают, например, в письме от 21.05.15 № ГД-4-3/8627.

Необходимость утилизации товаров надо подтвердить документами. Из документов должно быть видно, что выбытие активов не связано с реализацией или безвозмездной передачей (п. 10 постановления Пленума ВАС РФ от 30.05.14 № 33). Например, если ценности повреждены и восстановить их невозможно, то необходим акт о списании товаров по форме ТОРГ-16, а также акт об аварии из обслуживающей организации.

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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